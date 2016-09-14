Песков: Речь об отставке Колокольцева в связи с делом Захарченко не идет

«Никакой речи о какой-либо отставке не идет, - сказал Песков. - Сначала нужно дождаться результатов следствия, перед тем как давать какие-то оценки». «По всей видимости, следствие в начальной стадии и потом, естественно, необходим суд», - отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

По оценке Пескова, происшедшее - пример последовательной и целенаправленной работы полиции по борьбе с коррупцией. «Этот случай, весьма поражающий своими объемами, - это очень красочное тому подтверждение», - отметил он.

И. о. начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковник Дмитрий Захарченко был арестован Пресненским судом Москвы 10 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об отставке министра внутренних дел Владимира Колокольцева в связи с коррупционным скандалом в МВД не стоит.

Ему инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК ).

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Захарченко, в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд руб. Обвиняемый сказал в суде, что к деньгам не имеет отношения. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был», - сказал Захарченко. Также он отверг предъявленные обвинения во взятке в 7 млн руб. Сегодня СМИ сообщили об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках.