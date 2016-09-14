Песков усомнился в слухах об уходе из Кремля куратора Госдумы

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову ничего не известно о планах замначальника управления внутренней политики кремлевской администрации Радия Хабирова уйти в отставку после выборов в Госдуму. Как передает «Интерфакс», по информации Пескова, Хабиров «пока работает». «Пока это сказал некий источник, - добавил чиновник. - Мне неизвестно, что он уже ушел». И он добавил, что не считает возможным комментировать информацию источников.

Об уходе Хабирова с должности после 18 сентября «Ведомостям» сообщили источник в администрации президента и источник, близкий к Кремлю. По их словам, он написал заявление по собственному желанию и после избрания нового состава Думы в Кремле ею будет заниматься новый куратор.