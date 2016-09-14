Представитель СКР Маркин отказался комментировать сообщения о своей отставке

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин не стал комментировать сообщения СМИ о своей отставке. «Никаких комментариев я пока не даю», - ответил Маркин «Интерфаксу» на просьбу прокомментировать сообщение Life.ru о том, что он покидает свой пост. В пресс-службе СКР также отказались от комментариев.

Об отставке официального представителя СКР сообщил Life.ru со ссылкой на свои источники. По информации телеканала, «разговор о том, что руководитель управления взаимодействия со СМИ СКР собирается уйти из ведомства, был еще год назад».

В среду, 14 сентября, Маркин должен был выступить с презентацией своей новой книги «Самые громкие преступления XXI века в России» в книжном магазине «Москва». Однако на сайте магазина сообщается, что запланированная встреча Маркина с читателями отменяется.

«По независящим от нас причинам встреча с Владимиром Маркиным отменяется. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.