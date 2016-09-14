МВД: Некоторые партии уже готовят акции о несогласии с итогами думских выборов

По сведениям МВД, представители ряда политических партий, в том числе участвующие в выборах в Госдуму, уже готовят акции о несогласии с результатами подсчета голосов. Как передает агентство «Москва», это на заседании Центризбиркома 14 сентября сообщил первый замминистра Александр Горовой. По его словам, эти люди уже призывают своих сторонников с 19 числа «приступить» к таким акциям.

Он призвал граждан не поддаваться на эти провокации.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 г. по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 - по одномандатным округам.