Памфилова сообщила о возбуждении дела о клевете на Владимира Рыжкова

Возбуждено уголовное дело о клевете в связи с публикацией в интернете материалов, порочащих Владимира Рыжкова, кандидата по одномандатному округу в Госдуму от партии «Яблоко». Как передает ТАСС, это заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, против политика была развернута черная пиар-кампания, пресекать которую пришлось ЦИК и правоохранительным органам. Сайты, на которых были опубликованы эти материалы, заблокированы.

Памфилова также сообщила, что подтвердилась информация о порче баннеров «Яблока» в регионе. «Это действительно безобразие, это было, правоохранительные органы сейчас проводят проверку, чтобы установить причастных к этому», - сказала она.

ЦИК направил в Генпрокуратуру материалы о возможном злоупотреблении должностным положением в ходе избирательной кампании кандидата Даниила Бессарабова, который является заместителем губернатора Алтайского края, сообщила председатель комиссии. При этом избирком региона, по оценке ЦИК, работал в рамках своих полномочий. Она добавила, что кандидатам в регионе был обеспечен равный доступ к телеканалам.