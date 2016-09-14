Экс-главе Коми Гайзеру предъявлено новое обвинение

Следствие предъявило обвинение по двум эпизодам взяточничества экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру. Ранее он обвинялся в организации преступного сообщества и мошенничестве.

«31 августа Гайзеру было предъявлено обвинение два раза по ст. 290 УК России (взяточничество)», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.

Басманный суд Москвы 20 сентября 2015 г. арестовал 15 фигурантов дела об организации преступного мошеннического сообщества в Республике Коми. Арестованы Гайзер, его заместитель Александр Чернов, а также ряд других высокопоставленых чиновников и бизнесмены, которых Следственный комитет назвал «финансистами-технологами».

По версии следствия, целью деятельности преступного сообщества было завладение государственным имуществом путем мошенничества. Сумма установленного ущерба составляет 1,1 млрд руб.

Недавно также стало известно о расследовании в отношении генерального директора компании «Т плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика, которые заподозрены в подкупе «высших должностных лиц Коми» (без указания имен), напоминает «РИА Новости».