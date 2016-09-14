В Москве задержали напавшего на телеведущего «Дождя» Павла Лобкова

Полиция задержала одного из нападавших на телеведущего «Дождя» Павла Лобкова в центре Москвы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе УВД по Центральному округу столицы. По информации пресс-службы, задержанным оказался 21-летний ранее судимый за кражу и находившийся в федеральном розыске за угон транспортного средства уроженец ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных избили и ограбили Лобкова. На 4-й Тверской-Ямской улице они избили журналиста, забрали у него мобильный телефон Sony Xperia стоимостью 10 000 руб., кошелек с банковскими картами, а также имущество, принадлежащее его другу Владимиру Афромееву, на сумму 50 000 руб., рассказал тогда собеседник агентства. Он добавил, что нападение произошло около трех часов ночи. По данному факту возбуждено дело о грабеже.

По словам Павла Лобкова, нападение не связано с его профессиональной деятельностью. «Это обычное криминальное нападение», — заявил он «Дождю».