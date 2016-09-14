Мосгорсуд признал законным отказ в иске Навального к ВГТРК

Мосгорсуд в среду, 14 сентября, признал законным решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск оппозиционера Алексея Навального к ВГТРК. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Навальный ранее подал в Савеловский суд Москвы иск о защите чести и достоинства к ВГТРК, Дмитрию Киселеву и журналисту Евгению Попову. Поводом для подачи иска стал анонс фильма «Эффект Браудера», показанный в эфире программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» 10 апреля. Оппозиционный политик настаивал, что распространенная в фильме информация порочит его честь, достоинство и деловую репутацию.

В программе «Вести недели» был показан документальный сюжет, в котором утверждается о финансировании деятельности Навального британской разведкой МИ-6. Кроме того, в нем приводятся документы и переписка, предположительно, свидетельствующие о связях политика с финансистом и руководителем фонда Hermitage Уильямом Браудером.