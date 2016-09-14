ВКС России уничтожили 250 террористов, готовивших наступление на Пальмиру

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по террористам, готовившим наступление на сирийскую Пальмиру. Об этом журналистам рассказал первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

В общей сложности уничтожено 250 боевиков и около 15 единиц техники. Познихир добавил, что потери боевиков составили до 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.