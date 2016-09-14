Киев обратился в ВТО из-за ограничений транзита товаров Украины по территории России

Украина направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по вопросу ограничений транзита товаров украинского производства через российскую территорию.

Консультации будут продолжаться 60 дней. Это обязательная досудебная стадия разрешения спора. «Если в течение этого срока стороны не найдут взаимоприемлемое решение, сторона, инициировавшая консультации, имеет право потребовать учреждения третейской группы», - уточнили в российском ведомстве, пообещав внимательно изучить запрос Украины и содержащиеся в нем аргументы.

Подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска. После 60 дней консультаций при отсутствии прогресса Украина может инициировать создание панели арбитров.