Мосгорсуд продлил до декабря срок ареста экс-главе Коми Гайзеру

Мосгорсуд до 19 декабря продлил срок ареста бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, обвиняемому в мошенничестве, получении взятки и создании преступного сообщества.

В сентябре 2015 г. по делу о мошенничестве и создании преступной группы были арестованы ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал «финансистами-технологами». Под арестом находятся Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов и ряд других фигурантов дела.