Прокуратура Бразилии обвинила бывшего президента страны в коррупции

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва является главным действующим лицом в коррупционных схемах, применявшихся в Petrobras, передает ТАСС со ссылкой на заявление федерального прокурора Делтана Далланьола.

«Федеральная прокуратура не судит его правительство, не выносит вердикт о том, хорошим оно было или плохим. Но мы ставим ему в вину такие преступления, как коррупция и отмывание денег», - сказал он.

В конце августа против Лулы да Силвы были выдвинуты обвинения по делу о роскошной трехуровневой квартире, расположенной в Сан-Паулу. По версии следствия, бывший президент и члены его семьи являются владельцами этой недвижимости, но в налоговой декларации информации об этом нет.