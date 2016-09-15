В столкновении поездов в Пакистане шесть человек погибли, 150 пострадали

Шесть человек погибли и больше 150 получили травмы в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Пакистане. Об этом сообщает газета The News со ссылкой на данные врачей. Столкновение произошло в среду поздним вечером в окрестностях города Мултан в Пенджабе, пассажирский состав врезался сзади в стоявший на пригородной станции грузовой поезд. В пассажирском поезде компании Awam Express, который ехал в Карачи из Пешавара, было около 350 человек.

По предварительным данным, поезда могли столкнуться, потому что машинист Awam Express пропустил красный сигнал семафора, пишет газета Dawn со ссылкой на заявление руководства железнодорожной компании. По факту идет расследование.