Маркин: У РБК источники в СКР могут быть разве что среди подследственных

Официальный представитель СКР Владимир Маркин прокомментировал информацию РБК о вероятной отставке председателя комитета Александра Бастрыкина. «Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные...» - написал он в Twitter.

Днем ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству ФСБ, к центральному аппарату СКР и Кремлю, сообщил, что Бастрыкин уйдет из СКР после думских выборов 18 сентября. По сведениям портала, этот вопрос решился после возбуждения уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников СКР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в тот день, что впервые слышит о таком решении. Об уходе Бастрыкина говорят давно и это весьма вероятно, но окончательное решение пока не принято, говорит собеседник «Ведомостей» в спецслужбах.

Ранее в среду стало известно, что СКР собирается покинуть и сам Маркин. Он эти сообщения не комментировал. По данным «Интерфакса», новым местом работы Маркина станет компания «Русгидро», где он будет курировать связи с общественностью и государственными органами. Сотрудник органов прокуратуры подтвердил «Ведомостям» эту версию, представитель «Русгидро» на запрос «Ведомостей» не ответил.

С июля 2015 г. под арестом находится журналист РБК Александр Соколов, который обвиняется в экстремизме как администратор сайта о референдуме, цели и задачи которого остались те же, что и у запрещенной организации «Армия воли народа».