Берни Сандерс призвал власти США помиловать Эдварда Сноудена

Сенатор Берни Сандерс призвал помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Об этом он написал в статье для The Guardian. «Информация, раскрытая Сноуденом, позволила конгрессу и американскому народу понять степень, в которой АНБ злоупотребляет своими полномочиями и нарушает наши конституционные права», – написал Сандерс.

В то же время, отметил сенатор, нет никаких сомнений в том, что Сноуден нарушил присягу и совершил преступление. Однако, по мнению Сандерса, будет лучше, если правительство страны помилует Сноудена и избавит его от «долгого тюремного заключения или постоянного изгнания».