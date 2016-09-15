СК и ФСБ проводят обыск в музее Новороссии в Петербурге

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) в четверг утром проводят следственные действия в музее Новороссии в Санкт-Петербурге, сообщил «РИА Новости» один из сотрудников музея.

«В 7 часов утра был вскрыт музей Новороссии болгаркой. Там находился дежурный, но он побоялся открывать, потому что уже были случаи приезда псевдо-ФСБ и псевдо-МВД, людей, представлявшихся членами различных бандитских группировок», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудников музея не пускают внутрь. Собеседник агентства заявил, что в музее не понимают причины приезда силовиков, поскольку, по его словам, никакой противозаконной деятельности они не ведут.

Пресс-служба СК отказалась комментировать данные мероприятия. С пресс-службой управления ФСБ связаться не удалось.