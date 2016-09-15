Показания на полковника Захарченко дал топ-менеджер Нота-банка – ТАСС

Показания на замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко дал один из бывших топ-менеджеров Нота-банка, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Показания этого и других свидетелей доказывают «преступную деятельность» полковника МВД, «в том числе получение им взятки», сказал собеседник агентства. Он не уточнил, является ли этот свидетель взяткодателем.

Захарченко был арестован 10 сентября. Сообщалось, что в результате обыска у него дома и на работе нашли $120 млн и 2 млн евро. По информации источника «РИА Новости», изъятая при обыске сумма в 8 млрд руб. является частью средств, похищенных у Нота-банка. Задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По этому же делу летом 2016 г. сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России также были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Галина Марчукова.

Адвокат полковника Юрий Новиков сообщил, что «некое лицо указало на Захарченко, как на лицо, совершившее преступление», что послужило одним из оснований для ареста его подзащитного. Защита арестованного попросила очной ставки с Марчуковой. «Поскольку в постановлении фигурирует и фамилия Марчуковой, которую якобы Захарченко предупредил о готовящихся обысках, поэтому мы и хотим провести очную ставку», - сказал он «Интерфаксу». Адвокат полагает, что Марчукова или другие сотрудники Нота-банка могли дать «какие-то пояснения в отношении его клиента».

Сейчас полковнику вменяется только взятка в 7 млн руб. и еще две статьи Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование предварительному расследованию), подчеркнул Новиков. «Происхождение изъятых 9 млрд руб. в настоящее время следствием не установлено», - добавил он. В суде Захарченко отрицал, что брал взятку в 7 млн руб., а к остальной сумме, по его словам, он не имеет вообще никакого отношения, деньги были в квартире его сестры, где он никогда не бывал.

Нота-банк лишился лицензии 24 ноября 2015 г.