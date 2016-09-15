США и Нидерланды предложили Telia заплатить $1,4 млрд за урегулирование «узбекского дела»

Telia Company (бывшая TeliaSonera) может объявить о соглашении с властями США и Нидерландов по антикоррупционному расследованию в Узбекистане, связанному с выходом компании на местный рынок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. По информации Financial Times, регуляторы этих стран сообщили 14 сентября компании, что намерены оштрафовать ее на $1,4 млрд за то, что она давала взятки в Узбекистане. Это часть предложений США и Нидерландов по условиям досудебного урегулирования дела. FT называет это рекордной суммой штрафа по делам о нарушении законов США о зарубежных коррупционных практиках. Предыдущий рекорд пришелся на Siemens, который был оштрафован в США в 2008 г. на $800 млн и одновременно в Германии - на 596 млн.

Руководитель Telia Мари Эрлинг заявила, что первой реакцией компании будут возражения к слишком большой сумме штрафа. Теперь в руководстве холдинга изучат предложения регуляторов и определятся, в каком ключе продолжать дискуссию.

Telia вышла на рынок Узбекистана в 2007 г., приобретя 100% акций Coscom (работает под брендом Ucell). Компания наряду с Vimpelcom и MTC стала фигурантом антикоррупционного расследования со стороны американских властей. В минюсте США утверждали, что операторы использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для многомиллионных взяток структурам, связанным с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, для выхода на телекоммуникационный рынок страны. По версии американского следствия, TeliaSonera платила взятки в пользу Takilant с 2007 г., после выхода на рынок Узбекистана через покупку оператора Coscom. В частности, коррупционные платежи зарегистрированы в ходе обратного выкупа 26%-ной доли Takilant в Coscom, финальная стоимость которой превысила первоначальную более чем в 4 раза. Кроме того, TeliaSonera платила Takilant при получении 3G- и LTE-частот и номерного ресурса. В общей сложности, по оценке Минюста США, незаконные платежи TeliaSonera в адрес Takilant составили $364,2 млн. Разгоревшийся скандал привел к отставке гендиректора TeliaSonera Ларса Нюберга.