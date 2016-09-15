Генпрокуратура Украины проводит обыски у мэра Харькова

Украинские правоохранители проводят обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и матери депутата Верховной рады, бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«В Харькове с 07.00 (совпадает с мск) продолжаются обыски в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери депутата Михаила Добкина. Всего запланированы десятки обысков. В город выехали 100 сотрудников генеральной прокуратуры и сотрудники Службы безопасности Украины», - написала Сарган на своей странице в Facebook.

По словам Сарган, данные действия связаны с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли Харькова. Пресс-секретарь отметила, что один из фигурантов дела воспротивился обыскам и на место выехали сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа».

Обыски проводятся в отеле «Националь», где проживает Кернес, и в доме, принадлежащем матери Добкина.