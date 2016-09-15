Песков прокомментировал информацию об отставке Бастрыкина

В Кремле не знают о возможной отставке председателя Следственного комитета России (СК) Александра Бастрыкина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне ничего об этом не известно, соответственно, я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то новой информацией я не располагаю», – сказал Песков.

Он также ответил, что не знает о каких-либо других кадровых перестановках в СК после выборов в Госдуму.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что свой пост после выборов покинет председатель СКР Александр Бастрыкин. Об уходе Бастрыкина говорят давно и это весьма вероятно, но окончательное решение пока не принято, рассказал собеседник «Ведомостей» в спецслужбах.

Кроме того, в среду, 14 сентября, стало известно, что Владимир Маркин, который является лицом СК с момента его основания в 2007 г., покинет пост официального представителя ведомства. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудник органов прокуратуры и сотрудник другого правоохранительного ведомства. По данным «Интерфакса», новым местом работы Маркина станет компания «Русгидро», где он будет курировать связи с общественностью и государственными органами. Сотрудник органов прокуратуры подтвердил эту версию, представитель «Русгидро» на запрос «Ведомостей» не ответил. Пресс-служба СКР от комментариев отказалась.