На выборах 18 сентября видеокамеры будут работать на трети участков

Примерно треть всех избирательных участков в единый день голосования 18 сентября будут оснащены видеокамерами, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Как передает ТАСС, она отметила, что для этого были приложены «гигантские усилия», и назвала результат важным. Видеонаблюдение организовано во всех городах-миллионниках, добавила она.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 120 млн руб. на организацию видеонаблюдения на избирательных участках в 12 городах-миллионниках: Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске. До этого еще 15 регионов нашли собственные средства на видеонаблюдение, среди них Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская, Ярославская области, Ингушетия, ХМАО.

Памфилова отметила, что серьезное техническое переоснащение «требует больших финансовых затрат». «У нас не было этой возможности. Думаю, что в следующие выборы мы переоснастим все ящики для голосования и все сделаем более современным», - отметила она, не уточнив, какие выборы она имеет в виду - единый день голосования в сентябре 2017 г. или президентские выборы в 2018 г.