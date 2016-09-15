Польша рассекретит материалы о крушении самолета президента Леха Качиньского

Министр обороны Польши Антони Мачеревич принял решение рассекретить архивные материалы, касающиеся авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 г. погиб польский президент Лех Качиньский. Речь идет о документах, содержащих решения предыдущей комиссии, расследовавшей крушение самолета. «Бесспорные доказательства сокрытия правды находились в архивах комиссии изучения авиаинцидентов гражданской авиации», – сказал Мачеревич.

Замглавы новой комиссии Казимеж Новачик рассказал, что экспертам не удается найти доказательств того, что в кабине пилотов находился генерал Андрей Блащик, который якобы вынудил экипаж совершить посадку, несмотря на плохие метеоусловия. Следствие пришло к выводу, что разрушение самолета началось за 900 м до места трагедии.

Министерство иностранных дел России призвало Польшу незамедлительно обнародовать дополнительные материалы по авиакатастрофе под Смоленском, если они есть. При этом в Москве упрекнули Мачеревича в «русофобских» заявлениях про возможную причастность России к авиакатастрофе.

В результате крушения самолета Ту-154 польского президента погибли все находившиеся на борту 96 человек. В отчете Межгосударственного авиационного комитета в 2011 году непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром.