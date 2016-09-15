В международный розыск будет объявлен бывший руководитель таможни «Внуково»

Бывший начальник таможни аэропорта «Внуково» Юрий Шебуняев, который обвиняется в незаконном ввозе турецких товаров в Россию, будет объявлен в международный розыск. Это «Интерфаксу» сообщила представитель московского управления СКР на транспорте Татьяна Морозова. По ее словам, Шебуняев скрылся в неизвестном направлении в июле, а потом прислал в таможенную службу рапорт об увольнении. В августе ему заочно предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и он был объявлен в федеральный розыск.

В апреле по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны и.о. замначальника Внуковской таможни - начальник таможенного поста аэропорта «Внуково» Роман Курзенков, и.о. начальника отдела специальных таможенных процедур N4 Михаил Фаст, замначальника отдела специальных таможенных процедур N3 Алексей Плитин и главный государственный таможенный инспектор Игорь Кудряшов. Следствие полагает, что Курзенков вместе с неустановленными сотрудниками внуковской таможни организовал незаконный ввоз коммерческих партий товаров через «зеленый коридор» таможни аэропорта.

и объявлен в розыск. Позднее суд арестовал замначальника этой таможни Вячеслава Лацких.