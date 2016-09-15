Суд ЕС одновременно отменил и подтвердил санкции против Януковича

Трибунал суда Евросоюза в четверг признал незаконными санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы администрации украинского президента Андрея Клюева с марта 2014 г. по март 2015 г.

Вместе с тем он подтвердил ограничительные меры, действовавшие с марта 2015 г. по март 2016 г. Об этом говорится в тексте решения суда, на которое ссылается «РИА Новости».

Решение, вынесенное трибуналом суда ЕС подлежит обжалованию в течение двух месяцев в суде на основании юридических аргументов.

Евросоюз 5 марта 2014 г. ввел санкции в отношении ряда граждан Украины, среди них оказались Янукович и его сыновья Александр и Виктор, погибший в 2015 г. и исключенный из списка ограничительных мер. Они оказались под санкциями как «лица, в отношении которых на Украине ведется расследование в связи с участием в преступлениях, связанных с хищением украинских государственных средств и их незаконным выводом».

В 2015 г. Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов. Большинство из них были оставлены в списке как лица, «в отношении которых ведется уголовное преследование», с указанием мотивов этого преследования.

В январе 2016 г. суд ЕС вынес несколько решений в пользу приближенных Януковича, оказавшихся с ним в одном санкционном списке. Так, суд признал незаконным санкции, действовавшие с марта 2014 г. по март 2015 г. против пяти украинцев: экс-премьеров Украины Николая Азарова и Сергея Арбузова, а также сына Азарова Алексея, бизнесмена Сергея Клюева — брата экс-главы администрации президента Украины, а также экс-министра топлива и энергетики Украины Эдуарда Ставицкого.