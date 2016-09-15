Арестован заочно экс-руководитель «Вымпелкома» Михаил Слободин

Суд Коми сегодня заочно арестовал бывшего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина, сообщило агентство «РИА Новости». До этого Слободина объявили в федеральный розыск по делу о взятках бывшему руководству Республики Коми.

Слободин подал в отставку 5 сентября, после того как Следственный комитет России назвал его одним из подозреваемых по уголовному делу. Дело касается компании «Т плюс», бывшего «КЭС-холдинга», которым Слободин руководил в 2002-2010 гг. Тогда Слободин сказал «Ведомостям», что находится во Франции в плановой командировке, планирует вернуться в Россию и готов ответить на вопросы СКР. Позднее на вопросы о возвращении он не отвечал.

По делу о взятках уже арестованы топ-менеджер и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик и гендиректор энергетической компании «Т Ппюс» (входит в «Ренову») Борис Вайнзихер. Сегодня суд оставил Ольховика под арестом до 5 ноября.

По версии следствия, с 2007 по 2014 г. фигуранты дела передавали чиновникам Коми деньги, чтобы те установили в регионе выгодные энерготарифы. Слободин, будучи гендиректором «КЭС-холдинга» (ныне «Т плюс», входит в «Ренову» Виктора Вексельберга), также мог давать взятки, считает СКР. По данным следствия, сумма взяток составила 800 млн руб.