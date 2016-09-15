Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин сегодня выступил с обращением к россиянам в связи с предстоящими в воскресенье, 18 сентября, выборами в Госдуму. «Избирательная кампания завершается. Всем ее участникам были созданы равные условия для открытой, справедливой конкуренции, для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения, а избиратели могли объективно оценить, сравнить программы, цели, дела и достижения партий и кандидатов», - сказал Путин.

По словам президента, новый состав Госдумы должен обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, а также отстаивать интересы России. Путин призвал россиян «прийти на избирательные участки, проголосовать, выразить свою позицию».

«Сделайте свой выбор, голосуйте за Россию!» - подытожил Путин.