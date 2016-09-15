Пресс-секретарь премьера объяснила «дачу Медведева» из расследования Навального

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева объяснила, что «дача Медведева» в Костромской области из расследования ФБК Алексея Навального является резиденцией и не принадлежит ни Медведеву, ни членам его семьи.

«Объекты, где председатель правительства размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи. Названные вами объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании», - говорится в ответе Натальи Тимаковой на запрос «Эха Москвы», который цитирует главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

В расследовании ФБК Алексея Навального утверждается, что резиденция Миловка на Волге близ города Плес Костромской области построена на деньги благотворительного фонда «Дар», которые внесли акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон и Леонид Симановский. Согласно данным ФБК, фонд «Дар» был учрежден компанией ООО «Левит» Михельсона и Симановского с капиталом более 33 млрд руб. Затем часть земли и имущества «Дара» перешли к фонду «Градислава», который Навальный связал с женой Медведева Светланой. Стоимость резиденции площадью 80 га с усадьбой 18 века, шестиметровым забором и спецсвязью он оценил в 25-30 млрд руб. «На такую сумму можно сделать необходимые платные операции вообще всем нуждающимся», - говорится в материале.