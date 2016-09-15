Четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую

Сотрудники полиции задержали в четверг вечером четырех человек за попытку перекрыть Тверскую улицу в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, порядка 12 человек растянули транспарант и выстроились поперек Тверской улицы близ мэрии Москвы, перекрыв на несколько минут движение по трем полосам. Участники акции требовали вернуть им социальное жилье, которого их якобы лишили.

По словам источника, задержанные доставлены в ОМВД «Тверской». В отношении них будут составлены административные протоколы, а затем они будут доставлены в суд для рассмотрения административных дел.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС сообщили, что информацией о проведении в центре Москвы несанкционированной акции не располагают. «Такая информация к нам не поступала», - сказали в ведомстве.