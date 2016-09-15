Руководитель Росимущества Северной Осетии задержан по подозрению в хищениях

Руководитель территориального управления Росимущества Северной Осетии Алан Цабиев подозревается в хищении 61 млн руб. при продаже земли завода «Разряд», передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Цабиев был взят под арест во вторник, срок содержания продлили еще на 72 часа», - сообщил он. Цабиева также подозревают в превышении должностных полномочий. По информации следствия, он похитил 61 млн руб. при продаже земли завода «Разряд» в 2013 г. «Сумма ущерба от сделки составляет 390 млн руб.», - уточнил источник, пояснив, что земля завода была продана за 82 млн руб. Исполнительный директор завода Руслан Газаев находится под домашним арестом также по подозрению в хищении.

Завод «Разряд» в Северной Осетии входит в госкорпорацию «Ростех». Он выпускает продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса.