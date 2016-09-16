Утром случился сбой на серой ветке московского метрополитена

Утром на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро поезда следовали с увеличенными интервалами. Как сообщила пресс-служба предприятия, это произошло на отрезке между станциями «Чеховская» и «Менделеевская». О сбое метрополитен сообщил в 7.40, а в 7.55, по информации пресс-службы, движение начало возвращаться к обычному графику. «Станции работают штатно. Службы метрополитена сработали слаженно и оперативно в восстановлении движении на линии», - говорится в сообщении в микроблоге метрополитена.

В пресс-службе метро ТАСС сказали, что движение поездов было временно приостановлено из-за подозрения на неисправность одного из составов: «Было замечено парение конденсата».