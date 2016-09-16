Российские спецслужбы не получали запросов на расследование кибератак на WADA

Российские спецслужбы пока не получали официальных запросов от иностранных следственных органов об оказании помощи в расследовании хакерских атак на базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«На данный момент по официальным каналам, которые используются для международных контактов, таких обращений в российские спецслужбы не поступало», - сказал он.

Хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала результаты взлома баз данных WADA. В документах говорится, что WADA разрешало принимать запрещенные вещества американским олимпийским чемпионкам — теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн. В ночь на 15 сентября хакеры опубликовали данные еще 25 спортсменов, включая серебряного призера Олимпиады-2016 российского боксера Мишу Алояна.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли выразил уверенность, что кибератаки идут из России, и призвал российские власти сделать все возможное для прекращения деятельности хакеров. Министр спорта РФ Виталий Мутко в связи с этим заявил, что попросит соответствующие российские органы оказать WADA содействие.