Бейсджамперы добились больше 2 млн рублей компенсаций по делу о покраске звезды

Таганский суд Москвы присудил более 2 млн руб. компенсаций за незаконное уголовное преследование четырем оправданным фигурантам дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной в цвет украинского флага. Как сообщает «Интерфакс», истцы требовали в общей сложности больше 3 млн руб., их иск был удовлетворен частично.

Представитель прокуратуры заявила, что считает возможным компенсировать молодым людям утерянный заработок из расчета средней заработной платы по Москве.

Анна Лепешкина просила возместить ей ущерб в 835 000 руб., Евгения Короткова - 1,2 млн руб., Алексей Широкожухов - 476 000 руб., Александр Погребов - 767 000 руб. Бейсджамперы считают, что такой ущерб они понесли за время незаконного содержания под домашним арестом, в том числе с учетом утраченной возможности заработка. Также они просили возместить расходы на аренду парашютного оборудования, так как их собственные вещи были изъяты, и расходы на адвокатов.

Представитель Минфина и прокурор назвали заявленные требования необоснованными. Юрист Минфина отметила, что в деле нет доказательств, что молодые люди, находясь под домашним арестом, были уволены или пытались найти работу на дому. Суммы затрат на адвокатов она сочла завышенными.

Золотистая звезда на шпиле высотки была перекрашена наполовину в голубой цвет в ночь на 20 августа 2014 г. К ней был также прикреплен флаг Украины. По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и вандализме. Затем были задержаны четверо бейсджамперов, которые позднее утром 20 августа спрыгнули с этой высотки. После них был задержан руфер Владимир Подрезов. Ответственность за акцию взял Ушевец, известный как руфер Гриша-Мустанг. По факту было возбуждено дело о хулиганстве и вандализме.

В суде сотрудники полиции, которые проходили на процессе свидетелями, заявили, что видели следы краски на двух фигурантках дела в момент их задержания. Один из них заявил, что под ногтями Коротковой были следы зеленой краски. Второй - что, возможно, краской была испачкана одежда Лепешкиной. «У одного из задержанных, а именно у Погребова, в рюкзаке была веревка, альпинистское снаряжение и краска», - цитировал ТАСС одного из полицейских. Однако парашютисты отрицали свою вину полностью и говорили, что не знакомы с Подрезовым. В итоге Подрезов стал единственным осужденным, а бейсджамперов суд оправдал.

Прокурор, оглашая обвинительное заключение, заявил, что это акция, которая «имела целью вызвать дестабилизацию политической обстановки и негативный общественный резонанс», а также оскорбить чувства граждан. По его мнению, высотка на Котельнической набережной была выбрана фигурантами из-за того, что «является культурным и историческим наследием Российской Федерации и означает величие страны».