При взрыве газа в центре Дижона пострадали 10 человек

В центре Дижона произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. Как заявил мэр города Франсуа Ребсаман, по предварительным данным, пострадали девять человек. Еще один, по данным властей, находится под завалом. Состояние одного из раненых врачи оценивают как критическое. Предварительной причиной случившегося мэр назвал взрыв бытового газа.

Взрыв произошел около 9.15 утра рядом с городским вокзалом. Здание очень сильно повреждено, сообщает BFM TV. Прокурор города Мари-Кристин Таррар сказала AFP, что допускает, что дом мог быть взорван при попытке самоубийства.

На месте взрыва работают спасатели. Ближайший квартал оцеплен.