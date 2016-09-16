Россияне гордятся гражданством, историей, культурой, наукой и армией – ВЦИОМ

Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показали, что россияне гордятся своим гражданством, историей, культурой, наукой и армией страны.

Ключевым признаком самоидентификации для россиян остается принадлежность к России: 59% опрошенных прежде всего называют себя гражданами страны. Подавляющее большинство россиян гордятся ее историей (90%), культурой (88%), сильной армией (90%), наукой (82%). Предметом гордости также являются спорт (75%) и позиция России на международной арене (72%).

Среди значимых событий последних 15 лет респонденты прежде всего отмечали присоединение Крыма (14%), Олимпиаду в Сочи (12%) и укрепление состояния Вооруженных сил (10%). Среди ныне живущих россиян каждый четвертый опрошенный (25%) наиболее достойным считает президента страны.

Покинуть Родину навсегда ради лучшей жизни не готовы 70% опрошенных. Среди тех, кто рассматривает такую возможность (23%), чаще встречается молодежь (36% от 18 до 24 лет), москвичи и петербуржцы (32%).