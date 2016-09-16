Меркель: Вывести ЕС из кризиса за один саммит не получится

Евросоюз находится в критической ситуации, и не стоит ждать, что решение всех проблем будет найдено за один саммит, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как передает Reuters, она сказала это по прибытии в Братиславу на саммит ЕС. Среди целей встречи глав государств и правительств стран Европы - определить направления дальнейшего движения союза после решения Великобритании выйти из ЕС. Также ожидается обсуждение кризиса с мигрантами. Как передает ВВС, лидеры 27 стран ЕС должны заняться поисками способов вернуть доверие к союзу.

Меркель сказала, что видит смысл саммита в том, чтобы определить действия, которые покажут, что ЕС способен на большее. Как передает ТАСС, канцлер считает, что нужно добиться прогресса «в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в сфере обороны, экономического роста и рынка труда».

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров ЕС трезво и честно оценить проблемы блока и извлечь уроки из этого кризиса. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее называл кризис блока «экзистенциальным». С ним согласен и президент Франции Франсуа Олланд: в четверг он подчеркнул, что это не просто очередные трудности, а кризис, который может стать экзистенциальным для единой Европы. Меркель же после переговоров с Олландом заявила, что они хотят разрешить сомнения населения, преодолеть кризис доверия и сделать Европу снова синонимом надежды и будущего.