Вылет Путина на саммит СНГ отложен из-за нелетной погоды – Бишкек

Саммит Совета глав государств СНГ Бишкеке перенесен на два часа из-за задержки рейса Владимира Путина. Как сообщает «Интерфакс», сотрудница пресс-службы президента Киргизии заявила, что вылет самолета президента России задержан из-за «нелетной погоды». Саммит начнется в 18.00 (15.00 мск) вместо 16.00.

По данным пресс-службы президента Киргизии, в Бишкек уже прибыли президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Молдавию на саммите в Бишкеке представляет премьер-министр, Узбекистан - глава МИД, Туркменистан - вице-премьер министр, Украину - посол этой страны в Киргизии.

В Москве в пятницу с утра пасмурно и идет дождик. Сообщений об изменении графика аэропортов столицы из-за дождя в агентства не поступало.