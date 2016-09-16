В возрасте 95 лет умер экс-президент Италии Карло Чампи

В Риме в возрасте 95 лет скончался экс-президент Италии Карло Адзельо Чампи. Как сообщил агентству Ansa его лечащий врач Андреа Платаниа, политик умер утром 16 сентября. Несколько дней назад его положили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.

Премьер-министр Маттео Ренци выразил соболезнования семье Чампи и сказал, что благодарен человеку, который служил Италии с такой страстью. В 1993-1994 гг. он возглавлял временное правительство. В течение 14 лет Чампи руководил Центробанком Италии.

Уроженца Ливорно Карло Чампи похоронят в Риме.