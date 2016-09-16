Лавров: Турция смягчила позиции в вопросе об отставке Асада

Турция и еще ряд стран начинают отказываться от ультимативного требования отставки президента Сирии Башара Асада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Турция и еще ряд стран начинают проявлять гибкость в том, что касается ультиматумов: дескать, вот завтра Асада чтобы не было, и только потом мы начнем говорить о чем-то касательно будущего устройства Сирии», - сказал он в Бишкеке.

Ранее «Ведомости» писали, что начальник российского Ген­штаба генерал армии Валерий Герасимов в четверг приехал в Турцию, где встретился с начальником Генштаба турецкой армии генералом Хулуси Акаром. Как сообщил представитель Минобороны России, в повестке визита – обсуждение «текущей обстановки и перспективы урегулирования кризиса в Сирии, а также обсуждение перспектив двустороннего военного сотрудничества».