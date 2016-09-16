Полковник Захарченко рассказал, зачем против него сфабриковали обвинения

Замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко считает, что обвинения против него сфабрикованы, чтобы он был смещен с должности врио начальника ГУЭБиПК. Он сказал в интервью «Комсомольской правде», что «взяли» его «под должность» и он знает, кто за этим стоит. Обвинения в свой адрес он отрицает: взятку он не брал, к миллиардам, обнаруженным в квартире сестры, отношения не имеет и об обыске сотрудницу Нота-банка не предупреждал.

Полковник считает, что ему грозит опасность и в изоляторе на Петровке она не меньше, чем на свободе. В камере у него есть соседи, чувствует он себя хорошо, бодро и готов за себя бороться.

Захарченко обвиняется в получении взятки в 7 млн руб., злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. Он был арестован 10 сентября. Сообщалось, что в результате обыска у него дома и на работе нашли $120 млн и 2 млн евро. По информации источника «РИА Новости», изъятая при обыске сумма в 8 млрд руб. является частью средств, похищенных у Нота-банка. Задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам полковника, следствие считает, что ему дали взятку 25 декабря 2015 г. Он утверждает, что прекрасно помнит тот день и никаких денег или предметов тогда не брал. Также ему непонятно, почему его не задержали раньше. В материалах дела не указано, кто дал ему взятку, но он опасается, что это лицо могут «найти».

Обнаруженные в квартире сводной сестры миллиарды не принадлежат Захарченко. Он напомнил, что их нашли не в его квартире и не в его машине. «Сам оперативный работник, я прекрасно понимал, кто мог за мной наблюдать, - объяснил он. - Меня всегда больше интересовала карьера». Он предположил, что силовики при обыске не ожидали эти деньги найти. Полковник считает, что выяснить происхождение денег можно у его сестры, с которой он видится редко. Он считает, что собственник денег скоро найдется. Чем занимается его сестра, он не знает, а его отец работает в банке, но общего бизнеса у них нет, ответил Захарченко на вопрос о «семейном бизнесе».