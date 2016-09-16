РГГУ подтвердил массовое увольнение преподавателей Института психологии им. Л. Выготского

Из Института психологии им. Л. Выготского при РГГУ массово увольняются преподаватели. Это агентству «Москва» подтвердила пресс-служба университета. Вуз намерен обнародовать официальный комментарий позднее.

«Двенадцать человек подали заявления, мы просили нас уволить с 1 октября», - сообщила ТАСС директор Института психологии Елена Кравцова. Она связала это решение увольняющихся с политикой, которую проводит руководство по отношению к своему подразделению. «Это касается кадровой политики, штатного расписания, нагрузки преподавателей, организации учебного процесса. Кроме того, с моей точки зрения, руководство не всегда соблюдает нормы общения со своими сотрудниками», - сказала она. По ее словам, последней каплей стала встреча руководящего состава института с ректоратом вуза накануне. Она отметила, что преподаватели неоднократно обращались к руководству РГГУ, но услышаны не были. «Мы много пытались обсуждать, но это ни к чему не привело. Нам неоднократно говорилось, что мы должны подчиняться решениям нашего ректората», - отметила она.

Кравцовой «уходить очень жаль, однако и терпеть такую ситуацию дальше нет возможности». «Мы всегда гордились качеством нашего образования, но при тех условиях, которые сейчас создаются, мы уже такое образование обеспечить не можем. Я и мои коллеги решили уйти и попросили прощения у студентов», - сказала директор.

Из обсуждения проблемы в группе преподавателей РГГУ следует, что кроме нынешних 12 сотрудников несколько человек уволились из института раньше.

Доцент кафедры психологического консультирования института Марина Новикова-Грунд опубликовала фотографию своего заявления в Facebook. В нем указано, что она не может работать «под руководством людей, которые демонстративно пренебрегают интересами науки и образования».

В начале 2016 г. в РГГУ сменился ректор, эту должность по результатам голосования занял Евгений Ивахненко. 29 марта доцент кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ Всеволод Лазутин написал в Facebook, что в университете хотят уволить ведущих профессоров, среди которых были академик РАН Владимир Дыбо, завкафедрой сравнительной истории литератур Нина Палова, профессор кафедры истории театра и кино историко-филологического факультета Вадим Гаевский. Ивахненко опроверг информацию о планах уволить ведущих сотрудников, но сообщил, что в вузе пидет реорганизация.