Франция передала Египту второй Mistral

Франция передала Египту второй из двух построенных для России вертолетоносцев типа Mistral, передает Reuters. Вертолетоносец в начале следующей недели покинет порт Сен-Назара для проведения совместных учений с ВМС Франции, а затем отправится в порт приписки — египетскую Александрию.

Второй Mistral назван в честь бывшего египетского президента Анвара Садата, погибшего от рук исламистов в 1981 г.

Первый вертолетоносец «Гамаль Абдель Насер» 23 июня прибыл в египетский порт Александрия после 14-дневного перехода из французского Сен-Назара. Он получил имя в честь второго президента Египта Гамаля Абдель Насера.

Контракт стоимостью 1,2 млрд евро на поставку двух военных кораблей типа Mistral был заключен между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в 2011 г. Первый вертолетоносец, получивший название «Владивосток», Париж должен был передать Москве в ноябре 2014 г., однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд принял решение приостановить действие контракта. В начале августа 2015 г. Москва и Париж приняли решение о прекращении действия договора на строительство и поставку двух кораблей.

В конце сентября 2015 г. стало известно, что Олланд достиг с президентом Египта Абделем-Фаттахом ас-Сиси согласия по условиям продажи двух предназначавшихся России вертолетоносцев. Контракт между сторонами был подписан 10 октября, его стоимость составила около 950 млн евро.