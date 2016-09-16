Путин прибыл в Киргизию, где примет участие в саммите СНГ

Президент России Владимир Путин с двухчасовой задержкой из-за погодных условий прибыл в Бишкек. Президент примет участие в юбилейном саммите СНГ, а также встретится с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

В пятницу, 16 сентября, пройдет заседание совета глав государств СНГ. Сначала лидеры встретятся в узком составе, затем к ним присоединятся члены делегаций.

Участие в саммите в Бишкеке ранее подтвердили президенты России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, на саммит приглашены представители региональных организаций: ШОС, Союзного государства, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии.

В заседании в узком составе по протоколу примут участие все главы делегаций стран СНГ, за исключением представителя Украины.

В конце рабочего дня от имени президента Киргизии состоится прием в честь прибывших гостей.