Минкультуры перед съемками проверяет сценарии картин на соответствие исторической правде

До принятия решений о господдержке исторических фильмов Министерство культуры старается проверить сценарии на соответствие исторической правде. Как передает «Интерфакс», это заявил руководитель ведомства Владимир Мединский. В Минкультуры стараются, чтобы сценарий прочитали военные историки или иные специалисты.

Он также сообщил, что выходящие в последние годы на экраны фильмы этой правде в основном соответствуют. «Историк под этим может подписаться», - заверил Мединский.

Школьникам и учителям истории министр посоветовал сходить на фильм «28 панфиловцев», который выйдет в прокат через два месяца. В министерстве картину посмотрели 15 сентября. «Прежде чем наши министерства культуры России и Казахстана приняли решение о поддержке, 35 000 человек собрали один миллион долларов на фильм. Фильм невероятный, час идет танковое сражение, чумовое абсолютно», - рассказал Мединский.

В Новосибирске Мединский представил школьникам и учителям истории учебник для 5-11 классов «Военная история России», который он редактировал.