Песков рассказал, где проголосуют россияне на территории Украины

Выборы в Госдуму России на территории российских дипломатических учреждений на Украине состоятся, Киев обязан гарантировать их безопасность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в российском посольстве в Киеве избирательный участок будет работать.

«В самом посольстве, конечно, будет голосование организовано самих дипломатических учреждений, там же работают российские граждане», - пояснил он.

Сообщить России о невозможности проведения 18 сентября выборов в Госдуму «на украинской территории» поручил МИД Украины президент Украины Петр Порошенко. Официальный представитель министерства Марьяна Беца заявила, что действия российского правительства не отвечают международному праву и законодательству Украины. «Проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным, потому что они также будут касаться части территории Украины», - пояснила она.

По ее словам, Киев попросил российские власти не проводить выборы в Крыму во избежание «провокаций или действий в помещениях российских дипломатических и консульских представительств».