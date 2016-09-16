Путин о протесте Украины: Россия Крым не аннексировала

Президент России Владимир Путин отверг обвинение украинской стороны в адрес России в аннексии Крыма, прозвучавшее в ходе саммита государств СНГ.

«Первое, что хотел бы сказать, что Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, - результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота», - заявил он в ответ на протест посла Украины в Киргизии Николая Дорошенко по поводу председательства России в СНГ в будущем году.

Путин подчеркнул, что Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Это действие, по словам российского президента, находится в полном соответствии с международным правом и уставом ООН, соответствующими решениями судов ООН по аналогичным вопросам, которые есть в практике Международного суда ООН.