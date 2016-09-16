Керри: Координации ударов с Россией не будет до поступления гуманитарной помощи в Алеппо

Вашингтон не намерен создавать совместный с Россией центр по взаимодействию в определении целей для нанесения ударов по боевикам в Сирии до тех пор, пока в сирийский город Алеппо и в другие районы не начнет поступать гуманитарная помощь. В сообщении, распространенном в пятницу государственным департаментом США, отмечается, что госсекретарь США Джон Керри сообщил об этом министру иностранных дел России Сергею Лаврову в телефонном разговоре.

Кроме того, Керри подчеркнул, что Вашингтон считает неприемлемой задержку гуманитарных конвоев, и ожидает, что Москва окажет влияние на сирийского президента Башара Асада, чтобы тот позволил конвоям ООН достичь Алеппо и других районов, которым необходима помощь.