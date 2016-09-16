Путин отверг возражения Украины по поводу председательства России в СНГ

Украина не подписала устав Содружества и вряд ли может вносить свои предложения по его работе, заявил президент России Владимир Путин, комментируя возражения Киева в связи с решением о председательстве России в СНГ в 2017 г.

Ранее посол Украины в Киргизии и руководитель украинской делегации на саммите СНГ Николай Дорошенко заявил, что Киев не приемлет передачу председательства в СНГ России. Также он добавил, что Киев примет участие в переписи населения 2020 г. в государствах - участниках СНГ, если во время ее проведения Россия будет рассматривать население Крыма как граждан Украины.

Решение о переходе председательства в Содружестве к России было оформлено на саммите СНГ в Бишкеке. Повестка дня саммита включает 15 вопросов, касающихся развития многопланового взаимодействия на пространстве Содружества в экономической, правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах.