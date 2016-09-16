Украина ввела санкции в отношении россиян, участвовавших в задержании и суде над Сенцовым и Кольченко

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу решил применить санкции к представителям правоохранительных и судебных органов России, «ответственных за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко» и других.

Северо-Кавказский окружной военный суд России в августе 2015 г. признал Сенцова и Кольченко виновными в создании в Крыму террористического сообщества, в совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия. Сенцов был приговорен к 20 годам колонии, Кольченко - к 10 годам лишения свободы.

В начале мая текущего года Сенцов и Кольченко заполнили документы для экстрадиции на Украину.

1 июня Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы на приговор Сенцову и Кольченко.