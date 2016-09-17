Французские экперты обнаружили следы тротила на обломках рухнувшего A320 Egypt Air

Эксперты из Института криминальных исследований Франции нашли следы тротила на обломках лайнера EgyptAir, который потерпел крушение в мае в Средиземном море. Об этом сообщает в субботу, 17 сентября, французское издание Le Figaro.

По информации СМИ, следы были обнаружены на прошлой неделе, их происхождение остается неясным. По словам близкого к расследованию источника газеты, дело в том, что французские следователи первоначально не нашли поддержки со стороны коллег из Египта.

Во время посещения на прошлой неделе Каира следователи из Института криминологических исследований национальной жандармерии констатировали наличие взрывчатки на обломках самолета, но египетская юстиция не предоставила им возможности исследовать их более подробно.

Теперь же Египет «хочет подготовить совместный с Францией доклад, в котором будет подтверждено присутствие следов тротила». Однако французские следователи дают «вежливый, но твердый отказ», в связи с тем, что им не был предоставлен полноценный доступ к вещественным доказательствам, отмечает ТАСС.

При этом, подчеркивает Le Figaro, говорить о версии теракта, даже несмотря на возможные следы тротила среди обломков самолета, пока преждевременно. По словам собеседника газеты, подозрительные вещества могли оказаться на обломках аппарата после контакта с пластиковыми мешками, которые использовались для их поднятия на поверхность с морского дна.

Пассажирский самолет А320 авиакомпании EgyptAir следовал 19 мая из Парижа в Каир рейсом MS804, однако вскоре пропал с радаров. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в 290 км в море к северу от города Александрия. Во время расследования причин катастрофы неоднократно поступали сообщения о возможном возгорании на борту самолета.