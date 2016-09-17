Москва надеется, что Совбез ООН одобрит резолюцию по Сирии - Ушаков

Москва надеется, что Совбез ООН одобрит резолюцию по Сирии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да, мы надеемся на это, естественно», - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли Кремль одобрения резолюции Совбезом ООН.

В пятницу вечером должна была состояться встреча Совета Безопасности ООН по Сирии, однако она была отменена по инициативе США и России. Постпред России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что встреча была отменена, «потому что США не готовы поделиться документами с членами СБ и даже детально их описать». В связи с тем, что Вашингтон не готов обнародовать детали соглашения по Сирии, Чуркин усомнился в том, что резолюция СБ ООН в его поддержку будет принята.